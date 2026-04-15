Премьер-министр Татарстана назвал вызовы для экономики республики

Экономика Татарстана сталкивается с целым рядом проблем, влияющих на ключевые сектора. К ним относятся дорогие кредиты, увеличивающиеся убытки, нехватка квалифицированных специалистов и падение экспортных возможностей. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Государственного Совета РТ.
Несмотря на эти трудности, главной задачей остается обеспечение экономического роста и повышение доходов граждан, для чего разработан специальный комплекс мер.
Одной из главных причин давления на экономику является высокая стоимость заемных средств, что подтверждается отчетом правительства за 2025 год. Алексей Песошин отметил, что значительное повышение ключевой ставки Центробанка ограничивает доступ предприятий к кредитам, замедляя их развитие. В результате этого финансовое положение в реальном секторе ухудшается.
Песошин сообщил о росте просроченной задолженности и увеличении долговой нагрузки на компании. Снижение прибыльности сопровождается существенным ростом убытков, особенно в таких отраслях, как производство автотранспорта, оптовая и розничная торговля, пищевая промышленность, а также транспортировка и хранение.
Курс национальной валюты также оказывает негативное влияние на экспорт и конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с импортными товарами. Проблемы отдельных предприятий грозят перерасти в системные риски для экономики в целом, включая потенциальную скрытую безработицу, неплатежеспособность и задержки с выплатой заработной платы. Это, в свою очередь, может сказаться на доходной части бюджета республики.
Для решения этих проблем необходимы меры, направленные на повышение эффективности всех отраслей и увеличение производства высокотехнологичной продукции. Песошин подчеркнул важность выстраивания непрерывного процесса эффективного использования всех видов ресурсов — производственных, трудовых, инновационных, инвестиционных и финансовых — на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки.
Дополнительным ограничением для развития остается напряженная ситуация на рынке труда, характеризующаяся дефицитом кадров, несмотря на наличие вакансий.
Строительная отрасль, являющаяся традиционным драйвером роста, также сталкивается с рисками. Высокие темпы ввода жилья сохраняются, однако рост издержек, дороговизна стройматериалов и изменения в условиях ипотечного кредитования требуют внимательного подхода к балансу между объемами жилищного строительства и платежеспособным спросом. Необходимо искать способы снижения затрат застройщиков и ускорения запуска новых проектов, а также усилить контроль в индивидуальном жилищном строительстве.
В марте был утвержден «План мероприятий по обеспечению устойчивого эффективного развития экономики республики», который призван стать ответом на текущие вызовы. Приоритетами остаются экономический рост и повышение доходов населения через обеспечение стабильности и эффективности отраслей. Достижение этих целей предполагает реализацию комплекса мер, включающих повышение производительности труда, расширение рынков сбыта, стимулирование инвестиций, внедрение инноваций, поддержку малого и среднего бизнеса, сбалансированное развитие муниципалитетов и обеспечение отраслей необходимыми кадрами.
Премьер-министр РТ подчеркнул, что для преодоления стоящих перед страной вызовов требуется слаженная работа всех уровней власти, общества и бизнеса.