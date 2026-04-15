Эксперимент с гостевыми домами планируют провести в Нижегородской области

В Нижегородской области планируется старт пилотного проекта, связанного с функционированием частных гостевых домов. В настоящее время законопроект, регулирующий данный вопрос, проходит общественное обсуждение, которое завершится 15 мая 2026 года, сообщили в «НьюсНН».
Целью инициативы является придание законного статуса работе туристов в частных подворьях, что позволит сократить объемы неформальной предпринимательской деятельности.
Данный эксперимент предполагает разработку системы, посредством которой рынок аренды жилья у частных лиц будет интегрирован в государственно-регулируемую сферу. Ожидается, что гостевые дома будут вноситься в официальный перечень объектов, предназначенных для размещения гостей.
В Нижегородской области эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2026-го по 31 декабря 2027-го.
По мнению авторов инициативы, это, согласно пояснительной записке, будет способствовать увеличению налоговых доходов, более полному удовлетворению туристического спроса в периоды повышенной загруженности, а также общему развитию индустрии гостеприимства.
Ранее первый миллион от турналога поступил в бюджет Нижнего Новгорода.