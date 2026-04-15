Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде планируют начать в середине июня

К ремонту Борского моста и дорожных подходов к нему планируется приступить в середине июня текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД») со ссылкой на информацию от подрядной организации. Согласно предварительному графику, на проведение всех необходимых работ потребуется около месяца, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
На время производства работ планируется вводить ограничения для транспорта: предполагается поочередное перекрытие полос движения. Сначала дорожники обновят одну сторону проезжей части, затем перейдут к работам на другой. Это позволит не останавливать движение по мосту полностью, сохранив транспортную доступность между берегами Волги.
Ранее сообщалось, что дублер проспекта Гагарина показали нижегородцам со спутника.