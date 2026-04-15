Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде планируют начать в середине июня

К ремонту Борского моста и дорожных подходов к нему планируется приступить в середине июня текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД») со ссылкой на информацию от подрядной организации. Согласно предварительному графику, на проведение всех необходимых работ потребуется около месяца, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.