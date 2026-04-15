Любовь Владимирова: Чкаловск сможет значительно обогатить и разнообразить «Золотое кольцо»

В 2027 году несколько населенных пунктов Нижегородской области войдут в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо России». В их числе — Чкаловск и Пурех. О том, какие изменения ждут в связи с этим жителей, ИА «Время Н» рассказала глава администрации муниципального округа город Чкаловск Любовь Владимирова.
— Любовь Евгеньевна, как новый статус повлияет на развитие муниципалитета?
— «Золотое кольцо» — это главный туристический бренд нашей страны, поэтому войти в него — одновременно почётно и ответственно. Данный статус, безусловно, повлияет на развитие территории. Она получит новое информационное сопровождение, что станет для нее серьезной точкой роста.
Работа, которую мы будем проводить совместно с правительством Нижегородской области, позволит увидеть «город крылатой мечты» в новом облике. Важно, что мы чувствуем заинтересованность, поддержку и непосредственное участие в этом процессе губернатора Глеба Сергеевича Никитина.
— Есть ли у Чкаловска изюминка, которая надолго останется в памяти у туристов?
— Первое, что, на мой взгляд, поражает приезжающего сюда человека, — это то, что город расположен на берегу Горьковского моря. Огромное количество красивого водного пространства, природных пейзажей и просторов завораживает…
Главным же сюрпризом, эдаким эстетическим наслаждением для каждого туриста становится экспонат легендарного самолета АНТ-25, на котором Чкалов, Беляков и Байдуков совершили знаменитый беспосадочный перелет через Северный полюс в Ванкувер. Далеко не каждому удается понять и прочувствовать силу подвига чкаловского экипажа, пока не увидишь «краснокрылую птицу», не заглянешь в маленькую, тесную кабину, в которой три легендарных героя-лётчика совершили свой полет.
— Какую лепту сможет снести Чкаловск в развитие маршрута «Золотое кольцо России»?
— Я считаю, Чкаловск сможет значительно обогатить и разнообразить «Золотое кольцо». Мы немного выбиваемся из «жестких правил» маршрута, другие города которого уже хорошо изучены туристами. Мы же дадим им представление о новых возможностях малого населенного пункта нашей необъятной страны. Например, у нас есть строчевышивальная фабрика, которая в промышленных масштабах выпускает изделия художественных промыслов. Это подтверждение того, что такой уникальный промысел может развиваться в небольшом городе.
— В марте в Доме культуры им. В. П. Чкалова состоялись общественные обсуждения развития площади у ДК и площадки вокруг исторической водонапорной башни. Каков итог обсуждений?
— В обсуждения приняло участие более 100 человек. Это событие — важный этап подготовки заявки для участия во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Несколько лет назад победа в этом конкурсе дала нам возможность преобразовать одно из значимых общественных пространств — чкаловскую пристань. И сегодня каждый турист, прогуливаясь по набережной, видит, какой красивой и уютной стала данная территория.
Город нужно продолжать благоустраивать, поэтому мы решили снова участвовать в конкурсе. Впереди — голосование, в результате которого будет выбран проект, который будет направлен на конкурс.
— Если не секрет, за какую территорию больше всего радеют чкаловцы? Что планируется благоустроить?
— Не секрет. Найдено, наверное, самое мудрое решение — объединить в одну заявку названные исторические места — площади у ДК и у водонапорной башни.
— В конце прошлого года был заключен контракт на строительство ФОКа с бассейном и скалодромом в Чкаловске. Когда должны начаться работы?
— Заказчиком в данном контракте является выступает госучреждение «Нижегородстрой», а подрядчиком — АО «Дирекция по строительству». Администрация Чкаловского округа — лишь соучастник этого процесса. Мы регулярно проводим совещания по этому проекту, обсуждаем сложные вопросы его реализации.
Сейчас он находится на стадии проектирования. Совместно с Институтом развития городской среды прорабатывается внешний и внутренний облик, техническое оснащение, благоустройство.
Жители ждут ФОКа. Надеюсь, что в этом году удастся приступить к работам, а в 2027-м подарить чкаловцам новый физкультурно-оздоровительный комплекс.