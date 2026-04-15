69 случаев нападения клещей зафиксировали с начала года в Нижегородской области

С начала года в Нижегородской области уже 69 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Актуальные данные статистики предоставили в областном Управлении Роспотребнадзора.
На сегодняшний день зарегистрировано 69 обращений от нижегородцев по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 24 ребенка. В 34% случаев клещи нападали на придомовых территориях, в 20% — в селах и деревнях, а еще в 12% — на садово-огородных участках. Иногда клещи присасывались в парках, скверах и на кладбищах.
83 клеща, снятых с людей, были лабораторно исследованы. Пять из них оказались заражены боррелиями — в Богородском, Сосновском и Кстовском округах.
Меры безопасности.
Нижегородцам рекомендуют надевать специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу, при посещении лесов и «зеленых» зон. Не стоит отдыхать в затененных местах с высоким травостоем. Лучше всего выбрать сухое место с песчаной почвой или участки, лишенные травы.
Также можно использовать репелленты — вещества, отпугивающие клещей. Осмотры на наличие клещей нужно проводить каждые 10−15 минут. В случае присасывая клеща, требуется немедленно обратиться ко врачу.
