69 случаев нападения клещей зафиксировали с начала года в Нижегородской области

На сегодняшний день зарегистрировано 69 обращений от нижегородцев по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 24 ребенка. В 34% случаев клещи нападали на придомовых территориях, в 20% — в селах и деревнях, а еще в 12% — на садово-огородных участках. Иногда клещи присасывались в парках, скверах и на кладбищах.