Опубликована программа «Библионочи» в Нижегородской области 18 апреля

Программа всероссийской акции «Библионочь» опубликована в Нижегородской области. В этом году она будет проходить 18 апреля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, более 80 нижегородских библиотек примут участие в акции. В этом году девиз события звучит так: «Единство народов — сила России!».
Самая обширная программа мероприятий запланирована в Нижегородской областной библиотеке имени В. И. Ленина и детской библиотеке имени Т. А. Мавриной. В первом учреждении акция начнется в 16:00 и будет проходить до 22:45. Участники мероприятия смогут посетить спектакль, концерты и творческую встречу с писателем Миленой Завойчинской. Кроме того, нижегородцев приглашают на экскурсии по зданию библиотеки на Варварской.
В Нижегородской областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной программа начнется в 17:00. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, соревнования по скорочтению. Мероприятия также запланированы в библиотеках муниципалитетов Нижегородской области. С подробной программой «Библионочи» можно ознакомиться по ссылке.
