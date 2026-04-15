Опубликована программа «Библионочи» в Нижегородской области 18 апреля

Самая обширная программа мероприятий запланирована в Нижегородской областной библиотеке имени В. И. Ленина и детской библиотеке имени Т. А. Мавриной. В первом учреждении акция начнется в 16:00 и будет проходить до 22:45. Участники мероприятия смогут посетить спектакль, концерты и творческую встречу с писателем Миленой Завойчинской. Кроме того, нижегородцев приглашают на экскурсии по зданию библиотеки на Варварской.