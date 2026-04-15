Возле кирхи в Славске рыцари выступили для моржей: чем запомнился Чемпионат России по зимнему плаванию

В Славске рыцари провели показательные выступления для моржей. Это не шутка: в Калининградской области прошёл Чемпионат России по зимнему плаванию, а заодно — и соревнования среди любителей. Подробнее о спортивном празднике — в материале «Клопс».
Чемпионат России.
Турнир прошёл в минувшие выходные. Спортсмены выступали на 25-метровых дорожках бассейна с минеральной водой, температура которой составила от +6 до +8 градусов. Пловцы соревновались на дистанциях от 25 до 200 метров. В стартовой программе были как короткие спринты, так и более длинные заплывы, где всё решают выносливость и умение работать в ледяной воде.
В турнире приняли участие около 220 человек: пловцы из 47 российских городов, а также гости из Беларуси. Вместе с приехавшими спортсменами на старт вышли более 50 представителей Калининградской области.
В командном зачёте победили мурманчане: команда из Заполярья получила 14 золотых медалей, а также установила семь рекордов России.
Ради комфорта участников чемпионата в Славске развернули полноценный палаточный городок, где можно было отдохнуть и согреться между стартами. Для зрителей и делегаций оборудовали временную трибуну на 250 мест, а также открыли ярмарку.
Комментировали чемпионат настоящие профессионалы: например, Антон Лосев, известный рекордным заплывом на 75 километров без гидрокостюма. Диктором-информатором на месте была Наталья Алещенко — многократная медалистка чемпионатов России, Европы и мира, обладательница золота после заплыва через Босфор.
Глава Федерации зимнего плавания Калининградской области Дмитрий Иванов рассказал: "Нам было важно показать наши красоты, наш регион всем гостям из России и Беларуси. А всех этих гостей — ярких, мощных, здоровых, задорных, осанистых, спортивных и целеустремлённых — было важно показать славчанам. Чемпионатов России и Советского Союза в Славске не было никогда и вряд будут ещё.
Это история — в прямом смысле, современная история этих мест".
По словам Дмитрия Иванова, нынешний чемпионат — кульминация десятилетней работы и большое событие как для всех любителей этого вида спорта.
Историческая программа.
Параллельно для участников подготовили особые развлекательный блок. Это традиция: каждый год спортсмены получают такой комплимент от организаторов. «Наши соревнования тем и славятся, что это смесь спорта и гостеприимства, погружение в историю нашего любимого края», — подчеркнули в региональной Федерации зимнего плавания.
На торжественном открытии гости увидели показательное выступление российских военнослужащих: они с воды уничтожили условного противника и вплавь добрались до берега.
В первый день для участников чемпионата подготовили выставку оружия и экспонатов, связанных с советским периодом — среди них была даже медаль за взятие Кёнигсберга. Концерт для спортсменов и болельщиков дала группа «Чёрные Береты».
Второй день был посвящен средневековой истории. «Около сотни человек отправилось на пешую экскурсию к кирхе. Им продемонстрировали поединки и реконструкцию, которая оживила, наконец, эту территорию», — поделился Иванов. — Кирха великолепна, это одно из достояний нынешнего Славска, и мы решили показать гостям средневековый колорит, за которым в наш регион едут туристы".
Показательные выступления провели участники исторического клуба «Замок Инстербург». Его глава Геннадий Кожемякин уточнил, что программа включала выставку вооружения, несколько поединков в полный контакт, а также мастер-классы по стрельбе из лука и фехтованию. Желающим разрешили примерить доспехи и взять в руки оружие.
Историю старинного сооружения гостям рассказал краевед Вячеслав Кенть.
Бассейн с минеральной водой, где проходили соревнования, тоже старинный — хотя, конечно, младше, чем кирха. Он был построен в 1935 году как оздоровительная водолечебница. Первый раз бассейн реконструировали в 1960-х, а второй — в 2023-м. Сейчас это единственный в Калининградской области открытый минеральный источник.
Международная федерация по водным видам спорта разрешила россиянам выступать на всех турнирах под национальным флагом.