«Россети Центр» отремонтируют свыше 230 км ЛЭП в Воронежской области

В 2026 году филиал «Россети Центр» — «Воронежэнерго» выполнит ремонтную программу, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей региона: энергетики отремонтируют более 230 км линий электропередачи, 119 трансформаторных подстанций 6−10 кВ и 311 подстанций 35−110 кВ. Планируется замена 1,4 тыс. опор и более 17 тыс. изоляторов.