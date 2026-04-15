«Россети Центр» отремонтируют свыше 230 км ЛЭП в Воронежской области

В 2026 году филиал «Россети Центр» — «Воронежэнерго» выполнит ремонтную программу, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей региона: энергетики отремонтируют более 230 км линий электропередачи, 119 трансформаторных подстанций 6−10 кВ и 311 подстанций 35−110 кВ. Планируется замена 1,4 тыс. опор и более 17 тыс. изоляторов.
На подстанциях высокого класса напряжения специалисты отремонтируют масляные выключатели, шинные разъединители, токоограничивающие реакторы, трансформаторы тока и напряжения, а также заменят опорно-стержневые изоляторы и выпрямительные устройства.
Основной объем работ будет выполнен на подстанциях 110 кВ «Подгорное», «Рамонь-2» и «Бутурлиновка-1», обеспечивающих электроснабжение промышленных предприятий, социальных учреждений и более 160 тыс. жителей Воронежа, Рамонского и Бутурлиновского районов.
Для снижения рисков технологических нарушений в период неблагоприятных погодных условий специалисты расчистят более 1,6 тыс. га просек в охранных зонах линий электропередачи, выполнят вырубку и обрезку деревьев, угрожающих падением на провода.