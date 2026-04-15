Зумеры Перми нацелились на капитал в 6,2 миллиона за 5 лет

49% жителей Перми в возрасте 18−30 лет откладывают деньги с целью формирования накоплений на будущее. В среднем молодые люди, формирующие накопления, направляют на это 14% ежемесячного дохода и планируют сформировать капитал в размере 6,2 млн рублей за 5 лет. Такие данные получены дочерней компанией Сбера — СберСтрахованием жизни — в ходе исследования.
Интересно, что доля женщин, формирующих накопления выше доли мужчин: 51% и 49% соответственно. Большая часть (36%) опрошенных заявила, что направляет в накопления 10% ежемесячного дохода, каждый третий (28%) — 5%. Каждый десятый (9,5%) направляет в копилку 20%, столько же (9,5%) и вовсе все 50% дохода. Каждый двенадцатый (8%) откладывает 15%, ещё 6% респондентов откладывают 30%, а 3% россиян — около 40% дохода.
В среднем молодые люди планируют накопить 6,2 млн рублей. А достичь поставленной цели рассчитывают в среднем за 5 лет.
Основные цели формирования капитала у молодёжи связаны с финансовой устойчивостью и крупными покупками. Чаще всего молодые жители Перми откладывают деньги с целью формирования финансовой подушки безопасности — такой вариант выбрали 55% опрошенных. Ещё 39% копят на покупку недвижимости, 23% — на приобретения автомобиля. Кроме того, 12% откладывают средства к пенсии, 5% — на получение пассивного дохода от инвестиций. Ещё по 4% — на путешествия и отдых и на открытие бизнеса.
Главным инструментом формирования капитала остаются классические сберегательные продукты. Вклады и депозиты используют 63% опрошенных, накопительные счета — 13%. Ещё 11% выбирают пенсионные программы, включая программу долгосрочных сбережений. Инвестиционные инструменты — акции, облигации, драгоценные металлы и другие активы — применяют 13% молодых пермяков. Программы страхования жизни, включая накопительное и долевое страхование жизни, используют 2% респондентов.
Александр Тихомиров, директор по инвестициям СберСтрахования жизни:
«Согласно нашему исследованию, молодые пермяки всё чаще воспринимают накопления как долгосрочную финансовую цель: в среднем они хотят сформировать капитал в размере 6,2 млн рублей за пять лет. При таком горизонте особенно важны регулярность, дисциплина и понятный финансовый инструмент, который помогает последовательно двигаться к цели. Мы видим запрос на такие решения и предлагаем продукты, которые позволяют формировать капитал в комфортном для человека темпе, — накопительное и долевое страхование жизни».
Использование искусственного интеллекта в вопросах личных финансов и инвестиций пока остаётся нишевой практикой среди зумеров. Среди тех, кто инвестирует, только 4,5% прибегают к использованию AI-инструментов для получения советов по накоплению или инвестициям. При этом 8,2% знают о таких инструментах, но пока их не используют. Одновременно 43,2% респондентов сообщили, что вообще не пользуются инвестиционными советами, а 9,9% ориентируются исключительно на мнение профессионалов. Таким образом, инвестиционными советами искусственного интеллекта молодые пермяки пока почти не пользуются. Вместе с тем AI-сервисы уже начинают восприниматься как дополнительный источник информации о рынках и инструментах накопления.
Исследование проводилось среди россиян в возрасте 18−30 лет в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек.