В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе

В школе провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба, есть пострадавшие, передает Yenicag Gazetesi.

Источник: РБК

ЧП произошло в средней школе имени Айше Челик в ильче Оникишубат. В здании перекрыты все входы и выходы, учеников эвакуировали. На место направлены машины скорой помощи и полицейские подразделения.

По данным телеканала NTV, четыре человека погибли, 20 получили ранения. Один из погибших был учителем, трое — учениками. Нападавший — ученик 8-го класса этой же школы.

Губернатор Мюкеррем Унлюер подтвердил, что произошло «вооруженное нападение». «В одной из наших школ случился трагический инцидент. Мы получили информацию о пострадавших. Проводим тщательное расследование», — сказал он.

14 апреля в результате стрельбы, которую устроил в школе города Сиверек 18-летний подросток, пострадали не менее 16 человек.

