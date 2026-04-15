Эксперт Чувилева назвала правила разжировки и стройности

В интернете царит мода на весеннюю «сушку» и приведения в порядок тела к лету 2026. Для этого якобы нужно срочно урезать калории до минимума и «умирать» на кардиотренировках.
Но фитнес-тренер и мастер спорта по пауэрлифтингу Ольга Чувилева призывает остановиться и посмотреть на природу, а точнее — на легендарного манула Бориса из зоопарка, который прошёл разжировку. Подробный разбор опасного тренда и советы по грамотному сбросу веса — в материале krsk.aif.ru.
Делай как манул.
Манул не бегает марафоны весной и не пьет жиросжигатели. Зверек просто начинает больше двигаться. Солнце как будто пробуждает в нем активность. И сама природа заставляет животное менять рацион, потому что организм просит свежей пищи. Эволюционно человек устроен так же, рассуждает фитнес-тренер. Зимой люди копят ресурсы, и тот самый жир, набранный в холодное время года, — это норма. Весной же тело само настроено на обновление и рост. Задача — не ломать его жесткими диетами, а мягко поддержать.
Вот три компонента правильной весенней «разжировки» по методу Ольги Чувилевой, которые работают без насилия над собой.
Ольга настаивает: никаких слов «сажусь на диету». Весной организм нуждается в ресурсах для строительства нового тела, а жесткий дефицит калорий воспринимается им как голодовка после долгой зимы. Результат — стресс, срывы и застой веса.
Что делать? Провести легкое улучшение качества питания. Представьте, что вы не запрещаете себе есть, а просто меняете состав блюда. Убираем явный мусор: сладости тоннами, фастфуд, переизбыток хлеба. Не навсегда, а как зимние запасы, которые больше не нужны. Добавляем строительные материалы: больше зелени, овощей, качественного белка — рыбы, яиц, курицы, творога.
Никакого жесткого недоедания. Легкий дефицит создается сам собой, когда вы заменяете тяжелую пищу на объемную, но легкую. Это естественно для весны.
Пора поспать.
«Отосплюсь на том свете» — самая вредная установка для фигуры. В погоне за красивым телом не надо забывать про гормоны. Ольга Чувилева напоминает: стабильный сон — это натуральный жиросжигающий коктейль.
Когда человек спит, организм вырабатывает гормон роста, который помогает сжигать жир и строить мышцы. Сон снижает уровень кортизола — гормона стресса, заставляющего наращивать живот. Когда световой день удлиняется, хочется отходить ко сну позднее, чем зимой. Это ловушка, уверена Ольга. Важно стараться ложиться и вставать в одно и то же время. Даже небольшое улучшение режима повышает чувствительность к инсулину. Это значит, что съеденное пойдет в энергию, а не в бока. Сон, по сути, самый легкий способ похудеть, который часто игнорируется человеком.
Три силовых.
Самый частый вопрос во время тренировок — «А как же важность кардиоупражнений для жиросжигания?» Эксперт говорит, что накануне лета ставку нужно строго делать на силовой тренинг. И вот почему.
Мышцы — это печка для организма. Они являются метаболически активной тканью. Чем больше мышечного тонуса, тем больше калорий тело сжигает даже в состоянии покоя. Кроме того, силовая работа заставляет клетки открываться для энергии. Если чувствительность к инсулину высокая, организм с радостью использует жир как топливо, а не складывает его про запас.
Трёхразовых занятий в неделю достаточно, чтобы поддерживать гормональный фон без перетренированности. Ставку надо делать на фитнес-базу — приседания, выпады, тяги, жимы. Эти упражнения запускают естественные механизмы, заложенные в тело самой природой. Кардио можно добавить как приятную активность на свежем воздухе, но основным инструментом становится работа с весом.
Путь к телу мечты.
Ольга Чувилева подчеркивает главный секрет метода: перестать бороться с природой.
Задача человека, как и манула, не мешать этому естественному процессу и добавлять порядка в свою жизнь. Убрать «мусорную» еду в виде сладостей и мучного, добавлять белок и зелень. Регулировать режим сна. Не пропускать три силовые тренировки в неделю. Результат будет отличным: потеря жира, улучшение тонуса мышц и легкость, которая приходит сама по себе.
Не нужно мучить себя, покупать чудо-БАДы и искать волшебную диету. Всё, что нужно телу для идеальной формы, уже заложено в ритмах природы. Ольга Чувилева считает: «Организм сделает всё остальное сам».
Посмотрите на манула Бориса. Он мудр. Легкая коррекция питания, качественный сон и стабильный силовой тренинг — это тот самый человеческий путь к телу мечты без насилия над собой.