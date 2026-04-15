В 2,3 раза вырос объем выданных потребительских кредитов

В первом квартале 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на сумму 50 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём займов составил 21 млрд рублей.
Наибольший рост объемов кредитования был зафиксирован в Кировской области, где жителями за три месяца было оформлено в 2,6 раза больше займов, чем годом ранее. Также спрос на потребительские кредиты значительно вырос среди жителей Республик Марий Эл (в 2,5 раза) и Мордовия (в 2,4 раза).
90% потребительских кредитов жители девяти регионов оформили дистанционно в приложении СберБанк Онлайн.
Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«С января по март мы наблюдали рост потребительского кредитования. Жители оформили более чем вдвое больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Увеличилось не только количество выданных кредитов, но и средний чек займа, что говорит о росте потребительской активности».