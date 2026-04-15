Стал известен график дней бесплатной юридической помощи в Красноярске

В Красноярске стал известен график проведения дней бесплатной юридической помощи на 2026 год. Консультации будут проходить в течение года на площадке Красноярской краевой научной библиотеки. Помимо апрельского приема, жители смогут обратиться к специалистам в следующие даты: 21 мая, 25 июня, 24 сентября, 22 октября, 19 ноября и 17 декабря. В рамках таких мероприятий горожане могут бесплатно получить консультации юристов, адвокатов, нотариусов и представителей профильных ведомств по различным правовым вопросам. Прием традиционно проходит по адресу: улица Карла Маркса, 114. Для участия рекомендуется предварительная запись.