Россиянам напомнили, как с этого года считается «декретный» стаж для пенсий

Россиянам разъяснили новые правила подсчёта страхового стажа для пенсий, которые начали действовать с 2026 года. Как пишет Ямал 1, изменения прежде всего выгодны многодетным родителям, семьям с двойнями и тройнями, а также тем, у кого есть сельский стаж.
Раньше в стаж засчитывали отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, но в сумме не больше шести лет — то есть максимум за четверых детей. Теперь это ограничение полностью убрали. В страховой стаж включат время ухода за всеми детьми без верхнего предела. Это особенно актуально для родителей, у которых пять и более детей: за каждого дополнительного ребёнка теперь начислят и стаж, и пенсионные коэффициенты.
Отдельно поправили правила для семей, где родились двое и больше детей одновременно. Периоды отпуска по уходу за каждым ребёнком будут суммировать по фактической продолжительности. Например, при двойне в стаж засчитают сразу три года, при тройне — до четырёх с половиной лет, а при рождении четверых детей — до шести лет. Ограничений по общей продолжительности такого стажа тоже нет.
Такие же поправки внесли в расчёт сельского стажа. Неработающие пенсионеры, которые живут в деревне и отработали в сельском хозяйстве не меньше 30 лет, получают надбавку 25% к фиксированной выплате. Она сохраняется даже при переезде в город. Теперь в этот стаж без всяких ограничений включат все периоды отпуска по уходу за детьми до полутора лет.
Изменения утвердили постановлением правительства. Они действуют с 1 января 2026 года и касаются как будущих пенсионеров, так и тех, кто уже получает пенсию. Последние могут подать заявление на перерасчёт.
