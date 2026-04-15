Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили, как с этого года считается «декретный» стаж для пенсий

Россиянам разъяснили новые правила подсчёта страхового стажа для пенсий, которые начали действовать с 2026 года. Как пишет Ямал 1, изменения прежде всего выгодны многодетным родителям, семьям с двойнями и тройнями, а также тем, у кого есть сельский стаж.

Раньше в стаж засчитывали отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, но в сумме не больше шести лет — то есть максимум за четверых детей. Теперь это ограничение полностью убрали. В страховой стаж включат время ухода за всеми детьми без верхнего предела. Это особенно актуально для родителей, у которых пять и более детей: за каждого дополнительного ребёнка теперь начислят и стаж, и пенсионные коэффициенты.

Отдельно поправили правила для семей, где родились двое и больше детей одновременно. Периоды отпуска по уходу за каждым ребёнком будут суммировать по фактической продолжительности. Например, при двойне в стаж засчитают сразу три года, при тройне — до четырёх с половиной лет, а при рождении четверых детей — до шести лет. Ограничений по общей продолжительности такого стажа тоже нет.

Такие же поправки внесли в расчёт сельского стажа. Неработающие пенсионеры, которые живут в деревне и отработали в сельском хозяйстве не меньше 30 лет, получают надбавку 25% к фиксированной выплате. Она сохраняется даже при переезде в город. Теперь в этот стаж без всяких ограничений включат все периоды отпуска по уходу за детьми до полутора лет.

Изменения утвердили постановлением правительства. Они действуют с 1 января 2026 года и касаются как будущих пенсионеров, так и тех, кто уже получает пенсию. Последние могут подать заявление на перерасчёт.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.