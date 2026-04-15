Россиянам напомнили, как с этого года считается «декретный» стаж для пенсий

Раньше в стаж засчитывали отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, но в сумме не больше шести лет — то есть максимум за четверых детей. Теперь это ограничение полностью убрали. В страховой стаж включат время ухода за всеми детьми без верхнего предела. Это особенно актуально для родителей, у которых пять и более детей: за каждого дополнительного ребёнка теперь начислят и стаж, и пенсионные коэффициенты.