Продолжается прием заявок на Премию Столля-2026

Все меньше времени остается для подачи заявок на Премию имени Столля — одно из главных бизнес-событий региона. Заявочная кампания продлится до 29 апреля включительно на сайте Форума и Премии. Оргкомитет уже получил первые анкеты и обращает внимание на типичные ошибки и ключевые моменты, которые стоит учесть.
Подать заявку на участие в Премии может любой собственник бизнеса из Воронежской области, у которого есть не менее 10% доли в уставном капитале ООО или 10% акций АО. «Очень много за эти годы ошибок в заполнении документов было связано именно с тем, что подаёт заявку руководитель компании. А руководитель не всегда является предпринимателем. При этом собственник бизнеса может участвовать сразу в нескольких номинациях» — отмечает Наталия Хван, руководитель оргкомитета Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР». В специальной номинации народного признания — «Бизнес-проект, достойно представляющий Черноземье» — могут принять участие предприниматели из Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. Победителя здесь определят в ходе недельного онлайн-голосования в мае на официальном сайте Премии.
Для подачи заявки нужны только стандартные данные и документы, которые есть у каждого бизнеса. Кураторы подскажут, как заполнить документы, и проконсультируют по всем вопросам. «Гражданское собрание “ЛИДЕР” и наша команда готовы оказать всю необходимую консультативную помощь в заполнении заявок. Сама заявка максимально корректна и требует только актуальные данные, чтобы можно было сделать действительно реалистичные выводы о предприятиях. Если мы заметим в заявке ошибку или неточность, то обязательно предупредим об этом заявителя. Мы максимально заинтересованы в большом количестве заявок и в высокой вовлечённости участников в деятельность Премии и Форума» — добавила Наталия Сергеевна.
Победителей Премии выбирают путем оценки количественных и качественных показателей бизнеса, учитывая личный вклад участника, а затем ранжируют результаты. Когда прием заявок на основные и дополнительные номинации заканчивается, оргкомитет составляет список номинантов. Оргкомитет гарантирует полную конфиденциальность. Абсолютные величины переводятся в относительные и в таком виде передаются жюри. Экспертная комиссия утверждает лауреатов Премии (кроме специальной номинации народного признания) по итогам очной защиты проектов.
Заветные статуэтки — «бизнес-Оскар» Черноземья и ключ — будут вручены на одноименном Форуме, который пройдет 26 и 27 мая на площадке отеля «Воронеж Марриотт».
Телефон для справок: +7 (901) 092−81−02, +7 (910) 349−85−10. Электронная почта: premia@forumstollya.ru
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».