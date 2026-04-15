В Петербурге задержали похожего на Дмитрия Гордона музыканта

Система распознавания лиц на Московском вокзале Санкт-Петербурга приняла вокалиста петербургской рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских за украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр иноагентов).
«Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста Дмитрия Гордона», — написал музыкант в телеграм-канале группы.
Вокалист добавил, что один из полицейских тоже узнал в нем Гордона и «потрогал щетину и волосы на предмет конспирации».
Дмитрий Гордон — уроженец Киева. Он начинал работу в различных украинских изданиях, а с 1996 года являлся ведущим телепрограммы «В гостях у Дмитрия Гордона», в которую приглашал различных известных людей. В 2010-м создал интернет-проект «Гордон», избирался в Киевскую городскую раду. В различные годы в программах Гордона принимали участие Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ирина Роднина, Иосиф Кобзон.
В сентябре 2022 года Минюст внес Гордона в реестр иностранных агентов, в том же году Россия объявила украинского журналиста в международный розыск. Гордон стал фигурантом нескольких уголовных дел. Осенью 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и распространение фейков об армии.
