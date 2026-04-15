В Петербурге задержали похожего на Дмитрия Гордона музыканта

В сентябре 2022 года Минюст внес Гордона в реестр иностранных агентов, в том же году Россия объявила украинского журналиста в международный розыск. Гордон стал фигурантом нескольких уголовных дел. Осенью 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и распространение фейков об армии.