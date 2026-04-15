Расходы на содержание собак-поводырей компенсируют нижегородцам

В Законодательное собрание Нижегородской области поступил ряд обращений от граждан, поднявших тему нехватки средств на содержание собак-поводырей. О том, как решилась эта ситуация, рассказал председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Для незрячего человека собака-поводырь — не просто питомец, а незаменимый помощник и настоящий друг. Вот только содержание четвероногого напарника обходится недешево. Раньше государство выделяло на эти цели меньше 40 тысяч рублей в год, и уложиться в эту сумму было практически невозможно. Местные жители не раз обращались в региональный парламент с просьбой найти решение.
По поручению Люлина специалисты комитета по соцвопросам изучили вопрос и пришли к таким расчетам: один только корм по ценам 2025 года обходится в 56 тысяч рублей в год. А ведь есть еще ветеринары, прививки, поводки, миски и прочие траты.
Проблема была актуальна по всей страны. В областном Заксобрании уже готовились выходить с инициативой о дополнительной выплате из регионального бюджета, но федеральный центр сработал на опережение. В декабре 2025 года запустили электронный сертификат на корм для поводырей, а в марте правительство России утвердило и конкретную сумму по нему — 83 900 рублей в год.
— Это тот самый случай, когда хочется сказать искреннее спасибо федеральным коллегам за оперативность и понимание нужд простых людей, — сказал Евгений Люлин.