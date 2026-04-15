Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Военно-Грузинской дороге было вновь открыто

Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспорта, сообщил 15 апреля интернет-портал ГУ МЧС по Республике Северная Осетия.

Источник: РБК

Согласно сообщению ведомства, в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда, а также в связи с рекомендацией дорожной полиции Грузии, с 13:20 15 апреля на участке дороги от Владикавказа до Ларса в обоих направлениях разрешено движение любых автотранспортных средств.

Движение на участке Военно-Грузинской дороги, проходящем через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», было ограничено вечером 8 апреля. Согласно сообщениям очевидцев, из-за этого на российско-грузинской границе образовалась огромная пробка. В Федеральной таможенной службе сообщили, что движение будет возобновлено после того, как погода улучшится.

На следующий день, 9 апреля, ограничения были сняты для всех видов транспорта, однако 10 апреля пограничный пункт был закрыт вновь из-за ухудшений погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд.

