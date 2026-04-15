Движение по Военно-Грузинской дороге было вновь открыто

Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспорта, сообщил 15 апреля интернет-портал ГУ МЧС по Республике Северная Осетия.
Согласно сообщению ведомства, в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда, а также в связи с рекомендацией дорожной полиции Грузии, с 13:20 15 апреля на участке дороги от Владикавказа до Ларса в обоих направлениях разрешено движение любых автотранспортных средств.
Движение на участке Военно-Грузинской дороги, проходящем через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», было ограничено вечером 8 апреля. Согласно сообщениям очевидцев, из-за этого на российско-грузинской границе образовалась огромная пробка. В Федеральной таможенной службе сообщили, что движение будет возобновлено после того, как погода улучшится.
На следующий день, 9 апреля, ограничения были сняты для всех видов транспорта, однако 10 апреля пограничный пункт был закрыт вновь из-за ухудшений погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд.
