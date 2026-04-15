Движение по Военно-Грузинской дороге было вновь открыто

Согласно сообщению ведомства, в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда, а также в связи с рекомендацией дорожной полиции Грузии, с 13:20 15 апреля на участке дороги от Владикавказа до Ларса в обоих направлениях разрешено движение любых автотранспортных средств.