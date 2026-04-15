Объемы строительства жилья в Ростове выросли при сокращении числа застройщиков

За год в Ростове-на-Дону на 24,7% увеличилось количество строящихся многоквартирных домов. В частности, в марте 2026 года возводили 212 многоэтажек, а годом ранее — 170. Об этом сообщает портал domostroydon.ru.
В публикации сказано, что скачок в строительстве произошел на фоне сокращения числа застройщиков и жилых комплексов. За год количество девелоперов, работающих в городе, снизилось с 36 до 32, а число ЖК — с 62 до 53.
К марту 2026 года общее число квартир в строящихся домах составило 78,3 тысячи, и это на 12,5% больше, чем годом ранее. Совокупная жилплощадь выросла с 3,22 млн квадратных метров в марте 2025 года до 3,68 млн в марте 2026 года.
