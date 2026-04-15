Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские врачи впервые применили новый метод стимуляции сердца

За два дня высокотехнологичные вмешательства выполнили семи пациентам.

Врачи в Пермском кардиодиспансере впервые имплантировали системы нового поколения для физиологической стимуляции проводящей системы сердца, сообщили в краевом Минздраве.

За два дня высокотехнологичные вмешательства выполнили семи пациентам, нуждающимся в постоянной электрокардиостимуляции. Операции провела международная бригада врачей — пермские аритмологи вместе с коллегами из Казахстана.

«Методика CSP (стимуляция проводящей системы) сегодня считается одним из самых современных направлений в аритмологии. Она позволяет активировать сердце максимально приближённо к его естественной работе. В отличие от традиционной стимуляции, CSP обеспечивает синхронное сокращение желудочков, снижает риск сердечной недостаточности и заметно улучшает качество жизни пациентов», — пояснил заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Сергей Кучеренко.

Коллега из Казахстана Ерлан Турубаев, один из самых опытных специалистов в СНГ, приехал в Пермь, чтобы передать технику имплантации «из рук в руки». Установка электрода при этом методе технически сложнее, чем при традиционной стимуляции.

«Главное, что пациенты с брадикардией и сердечной недостаточностью получают надёжный водитель ритма, который позволяет электрическому импульсу проходить по сердечной мышце так, как это происходит у здорового человека», — отметил Турубаев.

Все прооперированные чувствуют себя хорошо, устройства работают штатно. В этом году в кардиодиспансере планируют прооперировать 30 пациентов, нуждающихся в физиологической электрокардиостимуляции.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.
