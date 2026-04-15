Пермские врачи впервые применили новый метод стимуляции сердца

Врачи в Пермском кардиодиспансере впервые имплантировали системы нового поколения для физиологической стимуляции проводящей системы сердца, сообщили в краевом Минздраве.
За два дня высокотехнологичные вмешательства выполнили семи пациентам, нуждающимся в постоянной электрокардиостимуляции. Операции провела международная бригада врачей — пермские аритмологи вместе с коллегами из Казахстана.
«Методика CSP (стимуляция проводящей системы) сегодня считается одним из самых современных направлений в аритмологии. Она позволяет активировать сердце максимально приближённо к его естественной работе. В отличие от традиционной стимуляции, CSP обеспечивает синхронное сокращение желудочков, снижает риск сердечной недостаточности и заметно улучшает качество жизни пациентов», — пояснил заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Сергей Кучеренко.
Коллега из Казахстана Ерлан Турубаев, один из самых опытных специалистов в СНГ, приехал в Пермь, чтобы передать технику имплантации «из рук в руки». Установка электрода при этом методе технически сложнее, чем при традиционной стимуляции.
«Главное, что пациенты с брадикардией и сердечной недостаточностью получают надёжный водитель ритма, который позволяет электрическому импульсу проходить по сердечной мышце так, как это происходит у здорового человека», — отметил Турубаев.
Все прооперированные чувствуют себя хорошо, устройства работают штатно. В этом году в кардиодиспансере планируют прооперировать 30 пациентов, нуждающихся в физиологической электрокардиостимуляции.