Наташа Королёва: «Зрители хотят видеть реальную, а не приукрашенную жизнь»

Наташа Королёва — одна из самых ярких звёзд отечественной эстрады. Жизнерадостная артистка умеет в любой ситуации найти позитив. В Нижний Новгород она приехала, чтобы поделиться опытом борьбы с лишним весом, и призналась, кто и что вдохновляют её на здоровый образ жизни. А в интервью «Нижегородской правде» певица рассказала об отношениях с невесткой, опыте съёмок в реалити-шоу и почему искусственный интеллект никогда не заменит реальных исполнителей.
Слово мужа.
— Наташа, для поклонников вы — идеал красоты, они восхищаются вашим голосом, фигурой, сияющими глазами, улыбкой. Вы словно знаете секрет вечной молодости!
— На самом деле на протяжении всей моей жизни, а мне в мае будет 53 года, у меня были периоды, кода надо было похудеть.
В юные годы я училась в эстрадно-цирковом училище, пришла туда «в теле». И меня спросили, как я, такая пампушка, буду сдавать экзамены?
Потом после родов я прилично набрала, и надо было приводить себя в форму. Но тогда похудение давалось легко. А вот когда тебе исполняется 50, всё не так просто. И решающим моментом стала критика мужа. Он всегда за ЗОЖ, всю жизнь в спорте, но может и пельмешки съесть со сметанкой. Но потом идёт в спортзал и отрабатывает, а я — не всегда. И когда он видит, что моя фигура начинает меняться, он мне говорит открытым текстом: «Мать, пора чуть-чуть похудеть!». Это для меня звоночек, — честно призналась певица.
— Что же помогает держать себя в форме?
— Я давно отказалась от мучного, не ем глютен и молочку, но сегодня от этого уже ничего не меняется. Вес стоит, объёмы увеличиваются. А профессия обязывает быть в форме. Два с половиной часа на каблуках на концерте стало тяжеловато…
После консультаций врача и анализов решилась на медикаментозный метод — наш российский препарат на основе тирзепатида (называть не буду, врачи назначают всё сугубо индивидуально). И сестре его сейчас в Америку повезу, ей тоже его рекомендует врач. Плюс я тренируюсь на виброплатформе. Эта методика пришла из космической индустрии — её учёные изобрели для реабилитации космонавтов, а потом взяли на вооружение спортсмены. Я занимаюсь два раза в неделю по часу. Получается эффективнее, чем тренировки в спортзале. «Достаются» те группы мышц, которые ты никогда не прокачаешь на тренажёрах. Результат вы видите! Муж и сын тоже.
Новая роль.
— Кстати, про семью. Два года назад вы вступили в новую для себя роль — роль свекрови. И поразили СМИ тем, что мгновенно одобрили выбор сына и во всём поддерживаете его жену. Как вам удалось найти общий язык?
— У меня шикарная невестка! Скоро на экран выйдет шоу, в котором мы вместе приняли участие. Оно помогло нам больше узнать друг друга. Мы прекрасно ладим.
Я всегда знала, что сын выберет жену «по любви», потому что сам вырос в любви и гармонии. Он не мог притянуть девочку, которая будет инородным телом в нашей планетарной семейной вселенной. Я знала, что она будет не баронесса, королева или олигархическая дочка. Сын так и выбирал себе спутницу жизни. У них есть любовь — это самое главное. Она из северного города, со своим укладом, понятно, что мы где-то притирались, но это всё было легко. Я не говорю, что мы живём вместе душа в душу, они живут отдельно, но мы — семья. На днях они с папой ездили в Минск, к бабушке и дедушке в гости. Ему исполнилось 89 лет! Красив, бодр, принимает поздравления.
— А вы готовы стать бабушкой?
— Конечно! И говорю детям: не задерживайтесь! Представляю, какой я буду бабушкой — хорошей и весёлой. Я была не строгой мамой, у нас строгим был папа. Хотя Сергей мягкий по характеру.
Посмотрим, что с внуками будет. На внуках я буду отрываться! Я хочу, чтобы их было много. У нас не получилось больше одного ребёнка, хотя мы очень хотели. Надеюсь, что дети компенсируют мне это количеством внуков!
Сейчас у Мелиссы есть проблема челюстная. Ей должны сделать сложную операцию, а потом можно будет уже работать над продолжением, — улыбается Наташа.
— Это здорово, что вы так легко принимаете возраст. Сегодня в шоу-бизнесе многие не просто его скрывают, но и требуют от внуков их по имени называть!
— Мне странно, когда бабушек называют по имени и недовольны, когда их зовут «бабушка». Я буду кайфовать от того, что буду бабушкой.
А про возраст я себе придумала историю. Когда мне исполнилось 50, я сказала: всё, на следующий год иду на убывание — 49, 48, потому что по ощущениям я осталась в возрастной категории лет 35. И я договорилась со своим биологическим аватаром — давай вот так, без поломок. Конечно, амортизация будет, но не сильно!
Естественно, я обращаюсь к косметологам. Есть болезненные процедуры, есть менее болезненные. Главное — не резать. Любая операция — это вмешательство. Природа такое не предусматривала.
Организм можно перезапускать. Я очень много такими методиками занимаюсь. Например, биорезонансным лечением. В нас живёт много как полезных организмов, так и вредных. В советское время институт паразитологии был на высочайшем уровне. Сейчас ни одного приличного паразитолога не найдёшь днём с огнём, а это очень важный аспект. Если дети грызут ногти или скрипят зубами ночью, это просто аскариды! Но про это редко говорят в медицинских шоу и пишут в газетах. — Может, потому что медицинские программы вытеснили реалити-шоу? Вы тоже не чужды приключениям в таких проектах. Что вас туда приводит?
— Это интересный опыт. Почему реалити так популярны? Потому что в сложных и опасных обстоятельствах там люди показывают себя настоящих. Особенно если голодают на каких-то там островах или препятствия преодолевают. За этим интересно наблюдать.
Мой опыт подтвердил, что я умею дипломатично выстраивать отношения. И я очень честный человек. Если что-то мне не нравится, я не буду молчать. Но своё отношение можно преподнести так, что можно обидеть людей, а можно просто сесть и сказать: «Слушай, ты классный чувак, у тебя всё складывается, но не делай вот так, это тебе не в копилку». Так что ко всему можно подойти дипломатично и разрулить ситуацию красиво.
Но, конечно, для шоу надо больше эмоций, люди это любят. Любят откровенность. Поэтому я и не скрываю, к примеру, что худею на препаратах. А могла бы ничего не говорить, но мне интересно делиться. И на шоу «Суперстар! Битва сезонов» (16+), когда одно платье не сошлось, а на другом разошлась молния, я осталась честной и сказала: давайте покажем на этом примере, что бывает вот так в жизни. Вы не представляете, как этот рилс (формат коротких видеороликов в социальных сетях, — прим. авт.) у меня выстрелил. Миллионы просмотров!
Люди хотят видеть реальную жизнь без прикрас. Увидели мою спину в следах от банок и обсуждают. И это хорошо! Значит, мы ещё не ушли в компьютерный мир и виртуальную реальность. Человек хочет видеть человека реального, живого, вот такого, как он есть.
ИИ и реальная жизнь.
— Тем не менее виртуальная реальность всё ближе. Вы пользуетесь искусственным интеллектом в работе?
— В музыкальном плане он очень её облегчил. Когда ты создаёшь песню и хочешь донести до аранжировщика, как ты её видишь, раньше нужны были долгие обсуждения, а сейчас благодаря ИИ ты песню обрабатываешь, и тебе выдаётся куча вариантов. Находишь тот, что тебе нравится, и говоришь: хочу так!
Но певцов ИИ не вытеснит, потому что у певца самое ценное — тембр голоса. Сейчас есть песни, полностью созданные ИИ, но слышно, что это сгенерированный голос, без изюминки. Нет бархатного тембра Иосифа Кобзона или Наташи Королёвой! А в нём вся суть. Я могу кепку надеть, и меня в толпе никто не узнает, но как только я начинаю говорить, сразу узнают!
Плохо от ИИ композиторам, он выдаёт серьёзный контент в плане музыки. А вот с поэтом не сравнится! Я как профессионал слышу, что стихи не человеком написаны. В них нет эмоций. А только эмоция цепляет людей.
— Вы невероятно эмоциональная — вихрь положительных эмоций. Как такого достичь?
— Никогда не уходите в негатив. Проблемы есть у всех. Когда я нахожусь на чёрной полосе, говорю себе, что это испытание и опыт. Как уровень в компьютерной игре. Я его пройду и найду выход. Надо радоваться даже малому. Я — ребёнок Советского Союза. Мы тогда радовались малому и были счастливы! Мы кайфовали от жизни, а сейчас не кайфуем, потому что мы — «рабы лампы» — иллюзии успеха. Поэтому смотрите на реальную жизнь, радуйтесь ей, и тогда всё у вас будет хорошо!