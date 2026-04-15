Наташа Королёва: «Зрители хотят видеть реальную, а не приукрашенную жизнь»

Я всегда знала, что сын выберет жену «по любви», потому что сам вырос в любви и гармонии. Он не мог притянуть девочку, которая будет инородным телом в нашей планетарной семейной вселенной. Я знала, что она будет не баронесса, королева или олигархическая дочка. Сын так и выбирал себе спутницу жизни. У них есть любовь — это самое главное. Она из северного города, со своим укладом, понятно, что мы где-то притирались, но это всё было легко. Я не говорю, что мы живём вместе душа в душу, они живут отдельно, но мы — семья. На днях они с папой ездили в Минск, к бабушке и дедушке в гости. Ему исполнилось 89 лет! Красив, бодр, принимает поздравления.