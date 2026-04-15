Владелец закрывшихся «Посиделок» объявил конкурс на название нового кафе

Предприниматель Максим Детин, объявивший недавно о закрытии своего кафе «Посиделки» готов дать старт новому проекту в Волгограде. Создавать его он планирует вместе с жителями города, согласовывая с ними каждый шаг.
В настоящее время бизнесмен объявил среди своих подписчиков в соцсетях конкурс на лучшее, на их взгляд, название, пообещав победителю в качестве приза ежедневную кормежку в пределах трех тысяч рублей в течение месяца.
Волгоградцы с энтузиазмом подхватили идею и уже делятся первыми предложениями, обыгрывая имя и фамилию создателя будущего общепита. В числе вариантов: «Вкусно не по-детски», «Детализация» и «Максимальный вкус».
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о закрытии ресторана «The Щи» на улице Пархоменко — его владельцы объяснили такой шаг сложной экономической ситуацией. Максим Детин в свою очередь говорит, что прощание с «Посиделками» связано с тем, что вырос и он сам, и те, кто любил заглядывать в антикафе.