В Финляндии заявили о риске эскалации конфликта с РФ из-за поставок британских дронов Украине

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что в 2026 году планируется передать Украине 120 тысяч беспилотников. В поставки войдут как разведывательные и логистические аппараты, так и дроны дальнего радиуса действия и морские беспилотники. Ожидается, что значительная часть техники будет произведена британскими компаниями, включая Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.