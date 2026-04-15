Главу нижегородского Института демографического развития выпустили из СИЗО

Директора нижегородского АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева выпустили из СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».
Напомним, руководителя некоммерческой организации задержали в феврале. Следствие полагает, что он виновен в махинациях с зарплатами. Заявление на Евгения Журавлева написали двое его бывших подчиненных.
В нижегородском управлении СКР отметили, что у следствия «отпали основания для ареста» руководителя АНО, поэтому меру пресечения заменили на более мягкую. Как рассказала журналистам бывший проектный менеджер Института демографического развития Вера Домбровская, заявившая на директора, Евгений Журавлев находится под подпиской о невыезде. От руководства организацией он отстранен.
