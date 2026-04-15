«Встречаем его ежегодно». Онколог сказал о случаях рака груди у мужчин в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Врач-онколог, хирург Минского городского клинического онкологического центра кандидата медицинских наук Александр Гладышев в интервью БелТА сказал о ежегодном выявлении рака груди у мужчин в Беларуси.

— У мужчин он тоже называется рак молочной железы, потому что это, в принципе, у них тоже есть молочная железа, просто в зачаточном состоянии, — пояснил онколог.

По его словам, заболевание довольно редкое, однако врачи сталкиваются с ним ежегодно. Считается, что на 100 женщин заболевает один мужчина.

— Если мы говорим о том, что в 2025 году в Минске около 1100 случаев рака молочной железы у женщин, то рак должен развиться где-то у 10 мужчин, — приводит статистику онколог.

В Минском городском клиническом онкологическом центре в 2025 году было шесть мужчин с раком груди:

— То есть грубая статистика 1:100, а в нашей ситуации чуть меньше.

При этом увеличение грудных желез (гинекомастия) является довольно частым у мужчин. Оно требует консервативной терапии, иногда хирургического лечения. Однако про рак молочной железы мужчины наслышаны мало, и для них большое удивление — узнавать диагноз.

При этом лечение является таким же, как и у женщин: химиотерапевтическое, хирургическое, а также гормоны, лучевая и таргетная терапия.