Раскрыта ключевая роль утечек азотных удобрений в цветении озер и рек

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Канадские, австралийские и китайские экологи обнаружили, что попадание карбамидных азотных удобрений в пресноводные водоемы приводит к фактическому утроению биомассы фитопланктона в них и существенному снижению качества воды. Это объясняет массовую гибель рыбы и резкое учащение «цветения» озер по всему миру в последние десятилетия, сообщила пресс-служба канадского Университета Реджайны.
«Подобные процессы затрагивают не только сельскохозяйственные регионы Канады, но и многие области в США и Китае со схожим режимом пользования земель. Проведенные нами наблюдения объясняют то, почему многие пресноводные водоемы по всему миру быстро теряют кислород, что приводит к гибели рыбы, накоплению токсинов в воде и учащению цветения водорослей», — заявил доцент Университета Манитобы (Канада) Кейл Гушулак, чьи слова приводит пресс-служба Университета Реджайны.
Как объясняют ученые, в прошлом экологи считали, опираясь на лабораторные опыты, что главным ограничителем размножения фитопланктона выступает концентрация соединений фосфора, из-за чего роль азотных удобрений в этих процессах почти не изучалась. Канадские, австралийские и китайские экологи провели один из первых экспериментов такого рода на фермерских угодьях на территории провинции Саскачеван, рядом с которыми были сооружены небольшие пруды.
Ученые добавили в часть из них азотные удобрения в тех количествах, в которых они присутствуют в типичных стоках с полей, и проследили за переменами в работе местных экосистем. Последующие наблюдения показали, что добавление даже небольших количеств карбамидных удобрений привело к утроению биомассы фитопланктона и десятикратному ускорению его роста, причем фосфор не выступал ограничителем их размножения.
Как показывают расчеты ученых, подобные процессы, ведущие к существенному ухудшению качества воды, должны протекать примерно в 40% мелководных водоемов в агрикультурных регионах Канады, а также в других странах мира, активно использующих карбамид для удобрения почвы, в том числе в США, Китае и Индии. Это следует учитывать при проектировке полей и осушении заболоченных участков суши, играющих важную роль в изъятии излишков азота.
«Жизнь и благополучие двух третей населения Земли зависит от карбамида и других азотных удобрений, из-за чего мы не можем и не должны отказываться от их использования. Тем не менее, нам нужно по максимуму избегать ситуаций, в которых эти удобрения “сбегают” с полей и попадают в водоемы, от чего страдают и люди, и природа», — подытожил Гушулак.
О цветении водорослей.
За последние два десятилетия экологи по всему миру фиксируют резкое учащение эпизодов цветения водорослей. Они связываются как с глобальным потеплением, так и с тем, что в воду вместе со стоками с сельскохозяйственных угодий попадает большое количество удобрений, содержащих в себе критически важные для роста планктона нутриенты, такие как фосфор и азот. Быстрый рост фитопланктона приводит к резкому падению концентрации кислорода в воде и попаданию в не большого количества токсинов.