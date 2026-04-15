Жителя Дагестана осудили на 5,5 года за финансирование террористов

В Южном окружном военном суде огласили приговор по делу жителя Махачкалы, которого обвиняли в финансировании воюющих на стороне международной террористической организации. Об этом сообщается в канале суда в МАХ.
Согласно сообщению суда, мужчина перевел на счет участника террористической организации, запрещенной в России, более 51 тысячи рублей.
«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», — уточнили в Южном окружном военном суде.