96 лифтов и 77 систем газоснабжения заменят в домах Красноярского края

В текущем году в Красноярском крае планируют обновить 96 лифтов в 39 многоквартирных домах, а также модернизировать газовое оборудование в 77 домах. Эти работы считаются приоритетными в рамках капремонта.
Новые лифты оснастят долговечной светодиодной подсветкой, зеркалами, металлическими поручнями и системой безопасности. Оборудование установят в домах Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и Кодинска.
При ремонте газоснабжения полностью меняют трубы, запорную арматуру, шланги подключения к плитам. Каждую квартиру снабдят датчиком контроля загазованности, который автоматически перекрывает подачу газа при утечке. В этом году работы пройдут в многоквартирных домах Красноярска и Зеленогорска.
Старт программы капремонта был дан в 2014 году. За это время газовое оборудование заменили в 774 домах края, установили 4564 лифта.
Всего в 2026 году ремонтные работы затронут более 700 многоквартирных домов региона. Помимо лифтов и газоснабжения, обновят крыши, системы водоотведения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, подвалы и фасады.
