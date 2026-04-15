Композитор Раймонд Паулс рассказал о своем здоровье после операции

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после операции, отметив, что состояние в целом стабильное, сообщает ТАСС.
«После операции чувствую себя средненько. Но живу еще», — признался 90-летний композитор.
Он также добавил, что в последнее время пережил много потерь подряд — например, из жизни ушла его сестра. По словам композитора, все шло не так, как нужно.
Причину оперативного вмешательства Паулс раскрывать не стал.
Накануне Раймонд Паулс рассказал, что попал в больницу из-за проблем со здоровьем.
Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в немецко-латышской семье. Его отец был стеклодувом и музыкантом-любителем, играл на ударных. С раннего детства мальчик проявлял интерес к музыке — в три года его отдали в детский сад при музыкальном институте.
Паулс окончил Латвийскую консерваторию по классу фортепиано, а затем и по классу композиции. Еще во время учебы он работал пианистом в эстрадных оркестрах и играл в ресторанах, где изучил джазовых классиков.
Композитор написал музыку к сотням хитов, которые исполняли Алла Пугачева («Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы»), Валерий Леонтьев («Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни»), Лайма Вайкуле («Вернисаж», «Еще не вечер»), София Ротару и другие звезды советской и российской эстрады. Всего перу маэстро принадлежит более 500 песен.
В январе 2026 года он отметил 90-летний юбилей. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал Паулса человеком, который «сделал Латвию Латвией», подчеркнув: «Раймонд Паулс — это чудо».
