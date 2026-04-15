В России появился Отраслевой центр компетенций в социальной сфере

Отраслевой центр компетенций (ОЦК) при Министерстве культуры РФ стал первым ОЦК в социальной сфере, сертифицированным по методологии Федерального центра компетенций (ФЦК), сообщили в ФЦК.
Сертификация подтверждает соответствие ОЦК требованиям федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оценку проводила совместная комиссия с участием представителей Минэкономразвития России и экспертов ФЦК.
Эксперты посетили две библиотеки, где ознакомились с внедрением решения ФЦК «Организация процесса формирования библиотечного фонда муниципальной общедоступной библиотеки». Оно направлено на оптимизацию ключевых процессов: сбор электронных заявок на книги, синхронизацию закупок с планами департаментов образования и внедрение новых способов работы с читателями, не возвращающими книги в срок, включая СМС-рассылки и обзвон. Это позволяет ускорить выдачу книг на 39% в расчете на одного библиотекаря.
Отдельный блок решений касается приема, учета и распределения новых поступлений. За счет более эффективной организации рабочего пространства трудозатраты сотрудников на эти операции сокращаются на 60%. Данные решения по повышению производительности рекомендованы к тиражированию в других библиотеках страны.
«ФЦК разрабатывает типовые коробочные решения для социальной сферы и передает их профильным министерствам и ОЦК для массового тиражирования. В этом году мы разработаем 45 таких решений. Они помогают снизить административную нагрузку, сократить отчетность, улучшить организацию рабочих процессов и повысить бюджетную эффективность организаций при одновременном повышении качества и доступности услуг для граждан», — отметил заместитель генерального директора ФЦК по методологии и производительности в социальной сфере Алексей Курушин.
По словам руководителя ОЦК в сфере культуры Вероники Алексеевой, в России действует почти 42 тысячи библиотек, которыми регулярно пользуются около 55 миллионов человек.
«Для нашего Отраслевого центра компетенций сертификация стала важным этапом, подтвердившим, что мы движемся в верном направлении. Поддержка экспертов ФЦК особенно важна для нас на этапе становления центра. Высокая оценка комиссии позволит активнее вовлекать учреждения культуры в федеральный проект, тиражировать коробочные решения и внедрять лучшие бережливые практики в отрасли», — подчеркнула она.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.