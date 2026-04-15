Для отельеров провели экскурсию по историческому центру Тулы

Их познакомили с самыми интересными локациями города.

Отельеры посетили обзорную экскурсию по историческому центру Тулы, которая была организована 13 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.

На мероприятии аттестованный гид-экскурсовод, сотрудник регионального агентства развития туризма Никита Евсеев рассказал о ключевых элементах продвижения туристического потенциала Тульской области. Представители гостиничного бизнеса Тулы задали вопросы, часто возникающие у туристов: от рекомендаций, где побывать и что попробовать из тульской гастрономии, до выставок, которые можно посетить.

По словам министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, реализация подобных форматов взаимодействия с представителями туриндустрии позволит расширить их представление о потенциале отрасли и ее развитии. Также они узнают о мерах поддержки, доступных по нацпроекту.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.