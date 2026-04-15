Возрождённый в Нижнем Новгороде бренд Volga признан «Открытием года»

Бренд Volga стал лауреатом автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Об этом сообщается на сайте издания.
Всего журналисты «Коммерсанта» определили победителей в 10 номинациях. Volga стала лауреатом в номинации «Открытие года».
При определении победителей оценивались потребительские качества, данные продаж автомобилей и другие аспекты.
Автомобили Volga поступят в продажу только летом, но эксперты считают, что новая Volga может стать бестселлером. Ранее было представлено три модели. Флагманским называют кроссовер К50. Его заметили на улицах Нижнего Новгорода. Площадкой для производства стал Горьковский автозавод.