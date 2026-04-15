11 нижегородских пар вступят в брак на Красную горку

Считается, что свадьба в этот православный праздник сулит долгое счастье.

Источник: Нижегородская правда

Около 400 нижегородских пар планируют заключить брак на текущей неделе с 13 по 19 апреля. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ ЗАГС по Нижегородской области.

Православный праздник Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи — в этом году он выпадает на 19 апреля. Предки считали, что брак, заключенный в этот день, будет крепким и плодовитым.

На Красную горку будет работать Нижегородский дом бракосочетания. В этот день там сыграют свадьбы 11 пар.

«Еще две пары заказали выездную регистрацию на верхней станции фуникулера в рамках фестиваля “Красная горка” (0+), после этого новобрачных ждет венчание в храме во имя святителя и чудотворца Николая при Манеже Нижегородского кремля», — поделились в ЗАГСе.

Следующей популярной датой для бракосочетания станет 26 июня — 26.06.26.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в России предложили ввести господдержку торжественных свадеб.