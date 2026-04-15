В Госдуме предложили сделать бесплатный проезд в транспорте при сбоях терминала

В Госдуме выступили с инициативой разрешить пассажирам не платить за проезд в общественном транспорте, если не работает безналичная оплата. Как сообщает телеканал «Саратов 24», предложение связано с частыми сбоями в работе интернета и платежных терминалов.
Автор идеи — депутат от КПРФ Артем Прокофьев. Он напомнил, что государство долгое время целенаправленно сокращает использование наличных денег. Но при этом люди нередко не могут добраться до нужного места, потому что оплата картой или телефоном недоступна.
Парламентарий считает, что на законодательном уровне нужно закрепить норму: если пассажир не в состоянии оплатить проезд из-за технического сбоя, перевозчик обязан предоставить ему эту услугу бесплатно.
