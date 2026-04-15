Власти предупреждают о затруднениях движения в центре Калининграда в пятницу из-за ремонта дорог

Работы проведут на площади Победы, Советском проспекте и улице Черняховского.

В пятницу, 17 апреля, в центре Калининграда из-за ремонта дорог возможны затруднения движения. Работы проведут на площади Победы, Советском проспекте и улице Черняховского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты займутся устранением аварийных дефектов. Для ремонта задействуют катки и другую дорожную технику. Подрядчик будет проводить работы в том числе и ночью.

«Дорожники приносят извинения за возможные неудобства и помехи в движении и просят отнестись к ним с пониманием», — отметили в администрации.

Ранее сообщали, что из-за суровой зимы затраты на содержание дорог в Калининградской области выросли почти вдвое. Губернатор Алексей Беспрозванных говорил о выделении на эти цели дополнительных 200 миллионов рублей.

Прошедшая зима стала одной из самых холодных в области в XXI веке. Температура практически не поднималась выше нуля в течение двух месяцев. Дороги после морозов покрылись ямами и трещинами, что стало особенно заметно с приходом весны. Подробнее о состоянии улиц в городе — в материале Калининград.Ru «Ямы после зимы».