Опубликованы кадры уничтожения дроноводами Южной группировки войск позиций противника

Военнослужащие подразделений беспилотных систем (БпС) «Южной» группировки войск нарушают логистику подразделений вооруженных сил Украины.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем (БпС) «Южной» группировки войск нарушают логистику подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения в своей зоне ответственности. В распоряжении ИА «Высота 102» появились видеокадры успешного поражения автотехники и вооружения ВСУ.

— Благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов все попытки противника доставить боеприпасы, материальные средства и провести ротацию личного состава пресекаются, — сообщили информагентству в Южном военном округе.

На кадрах, предоставленных военнослужащими: поражение FPV-дронами Южной группировки войск автомобильной техники противника, поражение мобильных средств передвижения.

— Попытки противника использовать для доставки боеприпасов, личного состава и других целей проходимые и маневренные средства такие как, багги, мотоциклы и квадроциклы, также не увенчались успехом, — констатируют военнослужащие. — В итоге для подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ вынуждены использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК). Но это им не удается — все эти попытки противника своевременно вычисляются российскими военнослужащими, а дроноводы «Южной» группировки войск поражают НРТК.

На сегодня дроноводам Южной группировки войск удалось добиться полного превосходства в воздухе в зоне ответственности, благодаря планомерному уничтожению операторами БпЛА антенн связи и пунктов управления беспилотниками противника.

— Современные БпС позволяют залетать вглубь обороны ВСУ и поражать живую силу противника, в том числе в укрытиях и блиндажах, а также отдельные цели, такие как, боевые бронированные машины, минометы, самоходные артиллерийские установки (файлы в корневой папке), — уточняют в ЮВО.

В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем.

Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем:

возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео: Южный военный округ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше