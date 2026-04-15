Жительнице Прикамья пришлось впустить газовиков из-за долга свыше 108 тыс рублей

В Пермском районе суд встал на сторону газовой компании в споре с местной жительницей, накопившей крупную задолженность за газ. Речь идет о сумме более 108 тысяч рублей.
Как сообщили в краевом суде, поставщик — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» — обратился с иском после того, как женщина долгое время игнорировала уведомления о необходимости оплатить долг. Кроме того, она не пускала специалистов на территорию своего дома, из-за чего отключить газ было невозможно.
Компания неоднократно предупреждала потребительницу о последствиях, однако это не дало результата: долг продолжал расти, а доступ к оборудованию оставался закрытым.
В январе 2026 года поставщик подал иск с требованием обязать хозяйку дома предоставить доступ для отключения газа, а также взыскать судебные расходы и назначить неустойку за каждый день просрочки.
Суд установил, что в доме, расположенном в селе Култаево, установлены газовый котел и счетчик, а сумма задолженности достигла 108 969 рублей. При этом женщина сознательно препятствовала работе специалистов.
По решению суда, вынесенному в марте, ответчица должна в течение двух недель после вступления документа в силу обеспечить доступ сотрудникам компании для проведения работ по отключению газа. Также с нее взыскали госпошлину и назначили штраф — 300 рублей за каждый день задержки исполнения решения.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.