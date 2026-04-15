Воронежский зоопарк перешел на летний режим

Воронежский зоопарк сообщил о ежегодных изменениях в работе. С 15 апреля учреждение перешло на летний режим. И теперь до 30 сентября горожане смогут полюбоваться животными на час больше — территория зоопарка будет открыта для посетителей с 10.00 и до 20.00.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, недавно в зоопарке вылупились 40 необычных птенцов: коллекция пернатых пополнилась редкими породами куриц — виандотами, маранами и китайскими шелковыми.
