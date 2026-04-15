Обучение по программе «Мой бизнес. Медиашкола» завершили 100 жителей Крыма

Среди них — предприниматели, самозанятые и специалисты по продвижению.

Основы создания медиаконтента благодаря участию в программе «Мой бизнес. Медиашкола» освоили 100 жителей Крыма, сообщила заместитель председателя регионального совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Искренне рада поздравить всех выпускников обновленной школы медиаконтента. Проект, который ежегодно помогает нашим предпринимателям и самозанятым обучиться основам работы с инструментами по созданию контента и его продвижению, становится только лучше, он развивается, стараясь вобрать в себя все самые актуальные и успешные практики», — отметила Ирина Кивико.

По ее словам, в этом году обучение прошло в два потока, объединив предпринимателей, самозанятых и специалистов по продвижению. Занятия проходили как в онлайн, так и в офлайн, что позволило участникам не только получить теоретические знания, но и отработать навыки на практике.

Слушатели программы изучили ключевые инструменты создания современного визуального контента. В курс вошли занятия по основам фото- и видеосъемки, разработке контент-стратегии, работе со светом и композицией, монтажу и цветокоррекции видео, а также применению нейросетей для подготовки визуальных материалов. Также для обучающихся была организована экскурсия на телерадиокомпанию «Крым».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

