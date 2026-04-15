906 кг рыбной продукции без маркировки изъяли у предпринимателя в Ростове

В Ростове-на-Дону в рамках операции «Путина-2026» выявили торговлю немаркированной рыбой. Об этом рассказали в группе по связям со СМИ ростовского управления МВД.
Нарушительницей оказалась индивидуальный предприниматель. Во время осмотра машины, на которой перевозился товар, обнаружили 906 кг немаркированной речной, морской и деликатесной рыбной продукции. Ветеринарных документов не было. Общая стоимость изъятого составила более 1,4 млн рублей.
— Также в отношении 29-летнего жителя Владимирской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде, — добавили в МВД.
Рейды в рамках операции «Путина-2026» продолжаются.
