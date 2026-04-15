В Калининграде подготовили команду волонтеров, которые помогут жителям выбирать территории для благоустройства

В Калининграде состоялось обучение волонтеров, которые помогут жителям выбирать территории для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Задействованы 128 добровольцев, которые уже на следующей неделе выйдут на улицы города.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 21 апреля по 12 июня жителям города предстоит определить, какие из 33 предложенных территорий будут благоустроены в первую очередь.
В этом году будут работать стационарные точки голосования в торговых центрах и два мобильных пункта. Кроме того, волонтеры будут выезжать по заявкам жителей и крупных организаций.