«‎Профессионалитет» ждет‎: в России пройдет Единый день открытых дверей

Лучший способ больше узнать о выбранной профессии и определиться с образовательной траекторией — побывать в учебном заведении и все увидеть своими глазами.

Источник: Национальные проекты России

Лучший способ больше узнать о выбранной профессии и определиться с образовательной траекторией — побывать в учебном заведении и все увидеть своими глазами. Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет 18 апреля в 1730 колледжах и техникумах по всей стране. Более 970 тыс. школьников и их родителей познакомятся с востребованными рабочими специальностями и выяснят, какие возможности для трудоустройства есть у выпускников.

Рассказываем, что учреждения среднего профессионального образования (СПО) приготовили для будущих абитуриентов и их родителей.

Тысячи площадок для профориентации.

В программе Единого дня открытых дверей более 2,5 тыс. родительских собраний в 86 регионах. Во встречах поучаствуют не только представители образовательных организаций и компаний-работодателей, но и руководители региональных органов исполнительной власти.

Для самих школьников проведут свыше 8,4 тыс. классных часов. Студенты, которые уже учатся по программам «‎Профессионалитета», поделятся с гостями своими впечатлениями и опытом.‎ А еще старшеклассникам покажут так называемые карьерные карты — визуализацию возможных путей их профессионального развития. Кроме того, участники встречи узнают, какие меры поддержки молодых специалистов доступны в их регионе.

В этот же день для абитуриентов организуют более 3,5 тыс. экскурсий на предприятия и свыше 13 тыс. профессиональных проб на базе техникумов и колледжей. Оба формата помогут поближе познакомиться с интересующими абитуриентов специальностями, чтобы понять, какая привлекает больше всего.

Например, в Хабаровском крае школьники узнают об основах 3D-печати и литья из пластика. Такие мастер-классы запланировал Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий. Он входит в образовательно-производственный центр, где готовят специалистов для машиностроения.

Праздник профориентации.

В Вологодской области встречи пройдут в 26 колледжах и техникумах, которые объединены в 13 кластеров. Единый день открытых дверей станет кульминацией целой череды тематических мероприятий, которые стартовали 6 апреля.

Например, Череповецкий многопрофильный колледж, который готовит по программам «Профессионалитета» специалистов для туризма и сферы услуг, познакомит школьников с «кухней» ресторанного бизнеса. 15 апреля ребята своими глазами увидят, как организована работа в сети семейных кафе.

Вологодский аграрно-экономический колледж с 9 по 16 апреля проводит профессиональные пробы для будущих ветеринаров и зоотехников, специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, финансовых консультантов, бухгалтеров, страховщиков.

Технический колледж «Логос».

Одной из площадок Единого дня открытых дверей «‎Профессионалитета» в‎ Калужской области станет Технический колледж «‎Логос» в городе Боровске. Это учебное учреждение совсем новое — оно открылось 1 сентября 2025 года.

«В наших студентах мы через проекты и конференции воспитываем коммуникабельность и умение работать в команде, ответственность за свои действия и решения. Развиваем критическое мышление, адаптивность и готовность учиться в быстро меняющихся обстоятельствах», — рассказывает директор колледжа Наталья Криволуцкая.‎

Абитуриентов приглашают освоить одну из шести специальностей:

— системное администрирование;

— программирование;

— обеспечение информационной безопасности;

— радиотехника;

— монтаж и техобслуживание биотехнических и медицинских аппаратов;

— эксплуатация беспилотников.

Во время дня открытых дверей 18 апреля абитуриентов «‎Логоса» в интерактивном формате познакомят с колледжем и специальностями, которым в нем обучают. Например, студенты IT-направлений представят виртуальную модель корпуса «‎Логоса» в ‎ «Майнкрафте». Ее презентация станет своего рода экскурсией по территории.‎

Одно из самых ярких запланированных событий — мастер-класс по управлению беспилотниками.‎ Старшеклассники не только увидят, как чемпионы Калужской области по гонкам дронов пилотируют аппараты, но и сами смогут освоить специальные симуляторы.

Кроме того, школьникам предложат пройти тест «‎Выбор специальности». Так они в игровом формате получат рекомендации, какое из шести направлений в «‎Логосе» подходит им лучше всего.

Романтика железных дорог.

В Ульяновской области Единый день открытых дверей проведут в том числе в Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта. Осенью он стал центром нового образовательно-производственного кластера «‎Профессионалитета», в котором готовят кадры для «‎‎РЖД»‎ и ведущего отечественного производителя спецпоездов «Инжиниринг Сервис — Путьмаш‎»‎.

Абитуриентов приглашают поступать на одну из девяти специальностей:

— техническая эксплуатация подвижного состава;

— строительство железных дорог и путевое хозяйство;

— автоматика и телемеханика на транспорте;

— организация перевозок;

— электроснабжение;

— сварщик;

— мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

— повар, кондитер;

— туризм и гостеприимство.

Главным событием Единого дня открытых дверей в техникуме станет мастер-класс «Профессии железнодорожных магистралей». Современное оборудование позволит попробовать себя в роли дежурного по станции, монтера пути и помощника машиниста тепловоза.

Кроме того, для школьников проведут профессиональные пробы по специальностям «организация перевозок и управление на транспорте», «техническая эксплуатация подвижного состава», «автоматика и телемеханика на транспорте».‎ Участники мероприятия смогут поработать на тренажерных комплексах локомотивов и в зонах с виртуальной реальностью.

А еще для гостей техникума организуют квест «Путешествие по железным дорогам». Они узнают много нового о железнодорожной инфраструктуре: от устройства пути и систем электроснабжения до работы ремонтных зон и полигона для обслуживания специального подвижного состава.

Завершит программу викторина на знание истории железных дорог, профессий, правил безопасности и основ организации перевозок. Тех, кто правильно ответит на вопросы, ждут призы от партнеров-работодателей техникума.

Высокие технологии и вековые традиции.

В Белгородской области одной из площадок Единого дня открытых дверей будет Корочанский сельскохозяйственный техникум. С 2024 года это центр образовательно-производственного кластера «Агрополис‎»‎. Его партнерами-работодателями стали крупные агропромышленные холдинги «‎Мираторг» и ‎ «‎Зеленая долина»‎, группы компаний «‎Русагро» и «‎Агро-Белогорье», Корочанский плодопитомник‎‎‎.

Абитуриентам доступны на выбор семь направлений:

— молочное производство;

— агрономия;

— эксплуатация и ремонт сельхозоборудования;

— производство, первичная переработка и хранение сельхозпродукции;

— ветеринария;

— зоотехния;

— экономика и бухучет.

Единый день открытых дверей в колледже пройдет в тематике Года единства народов России. Мероприятия, направленные на профориентацию, дополнят этнопросвещением: гости увидят ролики о культурном разнообразии народов и природных богатствах страны. В перечне мастер-классов урок по приготовлению сырной косички соседствует с изучением танцев и изготовлением деревянных значков с национальной символикой.

Встречать посетителей техникума будут ИИ-помощник Ваня и персонаж-талисман учебного заведения — Корочанский степной сурок-байбак Степан. А частью церемонии торжественного открытия Единого дня открытых дверей станет яркое шоу роботов.

Современные технологии не просто антураж. Преподаватели колледжа расскажут и покажут старшеклассникам и их родителям, как возможности искусственного интеллекта используются в каждой учебной программе.

Федеральный проект в цифрах.

Всего в России открыты уже более 600 кластеров «‎Профессионалитета». Каждый из них готовит кадры для одной из 24 приоритетных отраслей экономики. Подобные образовательно-производственные центры есть в 86 регионах страны. Партнерами кластеров со стороны бизнеса стали более 3 тыс. компаний.

Сейчас по программам «Профессионалитета» учатся свыше 2 млн студентов. С 2022 года, когда был запущен федеральный проект, образование по новым стандартам получили около 350 тыс. молодых специалистов.

Подробнее о «Профессионалитете», учебных заведениях и компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же опубликована информация о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.