«‎Профессионалитет» ждет‎: в России пройдет Единый день открытых дверей

Лучший способ больше узнать о выбранной профессии и определиться с образовательной траекторией — побывать в учебном заведении и все увидеть своими глазами. Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет 18 апреля в 1730 колледжах и техникумах по всей стране. Более 970 тыс. школьников и их родителей познакомятся с востребованными рабочими специальностями и выяснят, какие возможности для трудоустройства есть у выпускников.
Рассказываем, что учреждения среднего профессионального образования (СПО) приготовили для будущих абитуриентов и их родителей.
Тысячи площадок для профориентации.
В программе Единого дня открытых дверей более 2,5 тыс. родительских собраний в 86 регионах. Во встречах поучаствуют не только представители образовательных организаций и компаний-работодателей, но и руководители региональных органов исполнительной власти.
Для самих школьников проведут свыше 8,4 тыс. классных часов. Студенты, которые уже учатся по программам «Профессионалитета», поделятся с гостями своими впечатлениями и опытом. А еще старшеклассникам покажут так называемые карьерные карты — визуализацию возможных путей их профессионального развития. Кроме того, участники встречи узнают, какие меры поддержки молодых специалистов доступны в их регионе.
В этот же день для абитуриентов организуют более 3,5 тыс. экскурсий на предприятия и свыше 13 тыс. профессиональных проб на базе техникумов и колледжей. Оба формата помогут поближе познакомиться с интересующими абитуриентов специальностями, чтобы понять, какая привлекает больше всего.
Например, в Хабаровском крае школьники узнают об основах 3D-печати и литья из пластика. Такие мастер-классы запланировал Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий. Он входит в образовательно-производственный центр, где готовят специалистов для машиностроения.
Праздник профориентации.
В Вологодской области встречи пройдут в 26 колледжах и техникумах, которые объединены в 13 кластеров. Единый день открытых дверей станет кульминацией целой череды тематических мероприятий, которые стартовали 6 апреля.
Например, Череповецкий многопрофильный колледж, который готовит по программам «Профессионалитета» специалистов для туризма и сферы услуг, познакомит школьников с «кухней» ресторанного бизнеса. 15 апреля ребята своими глазами увидят, как организована работа в сети семейных кафе.
Вологодский аграрно-экономический колледж с 9 по 16 апреля проводит профессиональные пробы для будущих ветеринаров и зоотехников, специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, финансовых консультантов, бухгалтеров, страховщиков.
Технический колледж «Логос».
Одной из площадок Единого дня открытых дверей «Профессионалитета» в Калужской области станет Технический колледж «Логос» в городе Боровске. Это учебное учреждение совсем новое — оно открылось 1 сентября 2025 года.
«В наших студентах мы через проекты и конференции воспитываем коммуникабельность и умение работать в команде, ответственность за свои действия и решения. Развиваем критическое мышление, адаптивность и готовность учиться в быстро меняющихся обстоятельствах», — рассказывает директор колледжа Наталья Криволуцкая.
Абитуриентов приглашают освоить одну из шести специальностей:
— системное администрирование;
— программирование;
— обеспечение информационной безопасности;
— радиотехника;
— монтаж и техобслуживание биотехнических и медицинских аппаратов;
— эксплуатация беспилотников.
Во время дня открытых дверей 18 апреля абитуриентов «Логоса» в интерактивном формате познакомят с колледжем и специальностями, которым в нем обучают. Например, студенты IT-направлений представят виртуальную модель корпуса «Логоса» в «Майнкрафте». Ее презентация станет своего рода экскурсией по территории.
Одно из самых ярких запланированных событий — мастер-класс по управлению беспилотниками. Старшеклассники не только увидят, как чемпионы Калужской области по гонкам дронов пилотируют аппараты, но и сами смогут освоить специальные симуляторы.
Кроме того, школьникам предложат пройти тест «Выбор специальности». Так они в игровом формате получат рекомендации, какое из шести направлений в «Логосе» подходит им лучше всего.
Романтика железных дорог.
В Ульяновской области Единый день открытых дверей проведут в том числе в Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта. Осенью он стал центром нового образовательно-производственного кластера «Профессионалитета», в котором готовят кадры для «РЖД» и ведущего отечественного производителя спецпоездов «Инжиниринг Сервис — Путьмаш».
Абитуриентов приглашают поступать на одну из девяти специальностей:
— техническая эксплуатация подвижного состава;
— строительство железных дорог и путевое хозяйство;
— автоматика и телемеханика на транспорте;
— организация перевозок;
— электроснабжение;
— сварщик;
— мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;
— повар, кондитер;
— туризм и гостеприимство.
Главным событием Единого дня открытых дверей в техникуме станет мастер-класс «Профессии железнодорожных магистралей». Современное оборудование позволит попробовать себя в роли дежурного по станции, монтера пути и помощника машиниста тепловоза.
Кроме того, для школьников проведут профессиональные пробы по специальностям «организация перевозок и управление на транспорте», «техническая эксплуатация подвижного состава», «автоматика и телемеханика на транспорте». Участники мероприятия смогут поработать на тренажерных комплексах локомотивов и в зонах с виртуальной реальностью.
А еще для гостей техникума организуют квест «Путешествие по железным дорогам». Они узнают много нового о железнодорожной инфраструктуре: от устройства пути и систем электроснабжения до работы ремонтных зон и полигона для обслуживания специального подвижного состава.
Завершит программу викторина на знание истории железных дорог, профессий, правил безопасности и основ организации перевозок. Тех, кто правильно ответит на вопросы, ждут призы от партнеров-работодателей техникума.
Высокие технологии и вековые традиции.
В Белгородской области одной из площадок Единого дня открытых дверей будет Корочанский сельскохозяйственный техникум. С 2024 года это центр образовательно-производственного кластера «Агрополис». Его партнерами-работодателями стали крупные агропромышленные холдинги «Мираторг» и «Зеленая долина», группы компаний «Русагро» и «Агро-Белогорье», Корочанский плодопитомник.
Абитуриентам доступны на выбор семь направлений:
— молочное производство;
— агрономия;
— эксплуатация и ремонт сельхозоборудования;
— производство, первичная переработка и хранение сельхозпродукции;
— ветеринария;
— зоотехния;
— экономика и бухучет.
Единый день открытых дверей в колледже пройдет в тематике Года единства народов России. Мероприятия, направленные на профориентацию, дополнят этнопросвещением: гости увидят ролики о культурном разнообразии народов и природных богатствах страны. В перечне мастер-классов урок по приготовлению сырной косички соседствует с изучением танцев и изготовлением деревянных значков с национальной символикой.
Встречать посетителей техникума будут ИИ-помощник Ваня и персонаж-талисман учебного заведения — Корочанский степной сурок-байбак Степан. А частью церемонии торжественного открытия Единого дня открытых дверей станет яркое шоу роботов.
Современные технологии не просто антураж. Преподаватели колледжа расскажут и покажут старшеклассникам и их родителям, как возможности искусственного интеллекта используются в каждой учебной программе.
Федеральный проект в цифрах.
Всего в России открыты уже более 600 кластеров «Профессионалитета». Каждый из них готовит кадры для одной из 24 приоритетных отраслей экономики. Подобные образовательно-производственные центры есть в 86 регионах страны. Партнерами кластеров со стороны бизнеса стали более 3 тыс. компаний.
Сейчас по программам «Профессионалитета» учатся свыше 2 млн студентов. С 2022 года, когда был запущен федеральный проект, образование по новым стандартам получили около 350 тыс. молодых специалистов.
Подробнее о «Профессионалитете», учебных заведениях и компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же опубликована информация о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.