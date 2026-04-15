Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Балтийской косе уничтожили авиабомбу и несколько снарядов времён войны

Опасную находку обнаружил народный дружинник пограничных войск.

Источник: Клопс.ru

На Балтийской косе пиротехники МЧС уничтожили опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства в среду, 15 апреля.

Опасную находку обнаружил народный дружинник пограничных войск. В одном месте лежали фугасная авиабомба, три бронебойных снаряда, осколочно-фугасный снаряд, ручная граната и сигнальный патрон.

Представители ГО и ЧС Балтийского городского округа приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. Работы провели специалисты поисково-спасательного отряда МЧС.

С начала года в Калининградской области обнаружили и ликвидировали 69 взрывоопасных предметов, из них 36 — авиабомбы.

В начале апреля сообщалось, что на Балткосе уничтожили немецкую авиабомбу времён войны.