Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

69 жителей Нижегородской области пострадали от уксусов клещей

Уже 69 жителей Нижегородской области укусили клещи.

Источник: Живем в Нижнем

К середине апреля от укусов клещей в Нижегородской области пострадали 69 человек. Статистикой поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Среди пострадавших — 24 ребенка. Чаще всего клещи кусают нижегородцев на придомовых территориях, а также на дачных и садовых участках.

Напомним, первый в этом году случай присасывания клеща был зарегистрирован в Нижегородской области в конце марта. Пострадавшим оказался четырехлетний ребенок из Ворсмы. Для защиты от укусов нижегородцам советуют избегать затененных мест с высокой травой и использовать специальные средства.

Ранее сообщалось, что массовое отравление школьников произошло в Нижегородской области. Из-за этого на карантин закрыли школу в Богородске.