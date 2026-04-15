69 жителей Нижегородской области пострадали от уксусов клещей

Напомним, первый в этом году случай присасывания клеща был зарегистрирован в Нижегородской области в конце марта. Пострадавшим оказался четырехлетний ребенок из Ворсмы. Для защиты от укусов нижегородцам советуют избегать затененных мест с высокой травой и использовать специальные средства.