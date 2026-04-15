69 жителей Нижегородской области пострадали от уксусов клещей

К середине апреля от укусов клещей в Нижегородской области пострадали 69 человек. Статистикой поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Среди пострадавших — 24 ребенка. Чаще всего клещи кусают нижегородцев на придомовых территориях, а также на дачных и садовых участках.
Напомним, первый в этом году случай присасывания клеща был зарегистрирован в Нижегородской области в конце марта. Пострадавшим оказался четырехлетний ребенок из Ворсмы. Для защиты от укусов нижегородцам советуют избегать затененных мест с высокой травой и использовать специальные средства.
