Ставрополье вошло в топ-3 регионов по приросту базовых станций связи

Ставропольский край стал одним из лидеров по приросту базовых станций связи, сообщили в правительстве региона. Устранение цифрового неравенства является одной из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
По данным Минцифры России, к концу 2025 года количество станций, работающих в сетях российских операторов мобильной связи, достигло около 1 млн. Прирост базовых станций в стране составил 77 тысяч. Ставрополье по этому показателю вошло в топ-3 регионов-лидеров с цифрой 4,2 тыс. станций.
Рост количества базовых станций в крае обусловлен увеличением мобильного интернет-трафика, модернизацией сетей связи, расширением зоны покрытия, включая строительство их вдоль автодорог и в малых населенных пунктах. В прошлом году операторы, работающие на территории региона, улучшили мобильную связь и интернет в 250 селах и станицах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.