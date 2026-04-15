Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане предложили провести референдум о смене часового пояса

В Татарстане вновь предложили пересмотреть часовой пояс республики.

Вопрос о переводе часовой стрелки на два часа вперед предложил вынести на референдум депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин.

По его словам, так республика сможет сократить потребление электроэнергии до 140 млн киловатт-часов в год за счет более рационального использования светового дня. Кроме того, изменение часового пояса, как считает депутат, может положительно сказаться на здоровье жителей, снизив стресс из-за несоответствия биологических ритмов и рабочего графика.

Ранее перевод времени уже обсуждали в 2024 году, однако от инициативы отказались из-за тесных экономических связей Татарстана с Москвой.