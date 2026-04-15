Владельца полигона ТБО в Красноярском крае оштрафовали на 4,2 млн рублей

Прокуратура через суд взыскала 4,2 млн рублей за загрязнение почвы вокруг полигона ТБО в Большеулуйском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка показала, что полигон твёрдых бытовых отходов в Большеулуйском районе долгое время работал с грубыми нарушениями закона.
Индивидуальный предприниматель, эксплуатировавший объект, не соблюдал проектную документацию, не поставил полигон на государственный учёт, не проводил мониторинг состояния почв и не сдавал отчётность по отходам. Лабораторные анализы подтвердили: в почве вокруг полигона зафиксировано значительное превышение загрязняющих веществ.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба и устранении нарушений. Суд удовлетворил требования, постановив взыскать с ответчика более 4,2 миллиона рублей.
В результате предприниматель поставил объект на учёт, организовал регулярный мониторинг почвы и перешёл на более аккуратную эксплуатацию полигона. По данным госэкспертизы, состояние земель вблизи объекта уже начало улучшаться.
Ущерб полностью возмещён, деньги направлены в бюджет региона и будут использованы на восстановление природной среды и усиление контроля за отходами.
Ранее мы сообщали, что кассационный суд обязал «КНП» очистить загрязнённые нефтью земли у Енисея.