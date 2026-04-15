Сильная геомагнитная буря грозит самарцам с 17 апреля

На Самарскую область надвигается 6-балльная магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируют сильную геомагнитную бурю. По данным сервиса my-calend.ru, геомагнитные возмущения начнутся вечером 17 апреля.

Сила грядущей магнитной бури составит шесть баллов из девяти возможных. Она будет бушевать весь день 18 апреля, но к вечеру геомагнитные возмущения составят пять баллов. 20 и 21 апреля прогнозируют малую магнитную бурю силой четыре балла.

Во время магнитной бури метеочувствительные самарцы могут испытывать головную боль, головокружение, апатию, вероятны скачки давления. В это время эксперты советуют не переутомляться, избегать серьезных физических нагрузок, больше отдыхать, быть умеренными в питании и не употреблять алкоголь.