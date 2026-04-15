Сильная геомагнитная буря грозит самарцам с 17 апреля

Во время магнитной бури метеочувствительные самарцы могут испытывать головную боль, головокружение, апатию, вероятны скачки давления. В это время эксперты советуют не переутомляться, избегать серьезных физических нагрузок, больше отдыхать, быть умеренными в питании и не употреблять алкоголь.