Дождь и грозы обещают синоптики в Волгоградской области 16 апреля

Жителям Волгограда и области стоит подготовиться к переменчивой погоде в ближайшие сутки. С сегодняшнего вечера и до 16 апреля 2026 года в регионе ожидаются дожди, грозы и даже туман, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.
В самом Волгограде будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем горожан ждет кратковременный дождь. Ветер ночью будет северо-западный, его скорость составит 6−11 м/с. Днем направление ветра изменится на восточное, а скорость увеличится до 8−13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до комфортных 4−6 градусов, а днем поднимется до 13−15.
По всей Волгоградской области также ожидается облачность с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а утром и днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах синоптики предупреждают о тумане, что может ухудшить видимость на дорогах. Ветер, как и в городе, ночью будет северо-западный со скоростью 6−11 м/с, а днем перейдет на восточное направление и усилится до 8−13 м/с. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15−18 м/с, поэтому будьте осторожны. Ночные температуры по области составят 4−9 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до 2 градусов. Днем воздух прогреется до 11−16 градусов.