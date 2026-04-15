Дождь и грозы обещают синоптики в Волгоградской области 16 апреля

По всей Волгоградской области также ожидается облачность с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а утром и днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах синоптики предупреждают о тумане, что может ухудшить видимость на дорогах. Ветер, как и в городе, ночью будет северо-западный со скоростью 6−11 м/с, а днем перейдет на восточное направление и усилится до 8−13 м/с. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15−18 м/с, поэтому будьте осторожны. Ночные температуры по области составят 4−9 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до 2 градусов. Днем воздух прогреется до 11−16 градусов.