О пользе внесудебного доступа к смартфонам волгоградцев рассказал Гуцан

По мнению Генпрокурора работу правоохранителей упростила бы возможность получать данные из базы идентификаторов пользовательского оборудования.

Речь Генпрокурора Александра Гуцана в Совфеде 15 апреля уже разобрали на цитаты СМИ. Одна из озвученных им тем касается внесудебного доступа силовых структур к смартфонам волгоградцев и других россиян.

По мнению Генпрокурора работу правоохранителей упростила бы возможность получать данные из базы идентификаторов пользовательского оборудования — государственной информсистемы для учета и привязки IMEI-номеров мобильны телефонов к SIM-картам. В частности, это помогло бы находить тех, кто объявлен в розыск, и без вести пропавших, сообщает «Коммерсантъ».

В то же время Гуцан заметил, что вопрос этот требует дальнейшей проработки: важно, чтобы конституционные права россиян не были нарушены.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что Генпрокурор припомнил городу-герою построенный вместо ФОКа алкомаркет.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
