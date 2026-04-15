О пользе внесудебного доступа к смартфонам волгоградцев рассказал Гуцан

Речь Генпрокурора Александра Гуцана в Совфеде 15 апреля уже разобрали на цитаты СМИ. Одна из озвученных им тем касается внесудебного доступа силовых структур к смартфонам волгоградцев и других россиян.
По мнению Генпрокурора работу правоохранителей упростила бы возможность получать данные из базы идентификаторов пользовательского оборудования — государственной информсистемы для учета и привязки IMEI-номеров мобильны телефонов к SIM-картам. В частности, это помогло бы находить тех, кто объявлен в розыск, и без вести пропавших, сообщает «Коммерсантъ».
В то же время Гуцан заметил, что вопрос этот требует дальнейшей проработки: важно, чтобы конституционные права россиян не были нарушены.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что Генпрокурор припомнил городу-герою построенный вместо ФОКа алкомаркет.