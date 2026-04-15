О пользе внесудебного доступа к смартфонам волгоградцев рассказал Гуцан

По мнению Генпрокурора работу правоохранителей упростила бы возможность получать данные из базы идентификаторов пользовательского оборудования — государственной информсистемы для учета и привязки IMEI-номеров мобильны телефонов к SIM-картам. В частности, это помогло бы находить тех, кто объявлен в розыск, и без вести пропавших, сообщает «Коммерсантъ».